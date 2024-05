POZZUOLI/ Ladri in azione nel parcheggio del Molo Caligoliano: finestrino di un SUV distrutto per tentato furto – LE FOTO

POZZUOLI – Hanno distrutto il vetro di un finestrino per rubare un Suv, ma qualcosa è andato storto e il colpo è fallito. È accaduto oggi, tra le 14:30 e le 15:30, al parcheggio del Molo Caligoliano di Pozzuoli dove i ladri sono entrati in azione approfittando della quiete del primo pomeriggio. Poche auto in sosta, niente code all’ingresso del parcheggio e alcune attività commerciali chiuse hanno reso più facile il tentato colpo. Giunti nell’area di sosta, due o più ladri hanno mandato in frantumi il vetro del finestrino lato guida di un Suv di proprietà di un imprenditore del posto ed hanno tentato di portare via la vettura. Qualcosa, però, ha impedito loro che il furto venisse consumato.

LE TELECAMERE – Poco dopo un passante ha notato il vetro distrutto ed ha avvisato il proprietario. Il raid sarebbe stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate proprio all’ingresso del parcheggio. Dalle immagini si potrebbe risalire all’identità dei ladri che non sono nuovi ad azioni di questo genere all’interno del Caligoliano di Pozzuoli.

