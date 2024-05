I LETTORI SEGNALANO/ «Camion a via Napoli, trema tutto. Faccio appello al sindaco di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, leggo sempre il vostro giornale online, volevo sapere se potevate dedicare qualche riga alla questione del passaggio di camion pesanti su via Napoli (La Pietra). Ogni volta che passano , i palazzi tremano come se fossero scosse di bradisismo, visto il periodo già intenso, la popolazione di questa zone ad ogni loro passaggio (che non avviene in velocità moderata, basterebbe un limite di trenta) sobbalza. Non sapendo come far arrivare al sindaco o a chi di competenza spero in un vostro riscontro. Grazie e buon lavoro» (Laura)