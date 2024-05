POZZUOLI/ Sciame sismico in corso, stanotte la scossa più forte di magnitudo 3.2

POZZUOLI – Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La sequenza di eventi ha avuto inizio alle 00:11. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato finora in via preliminare 35 terremoti. La scossa più energica, localizzata nei pressi del Vulcano Solfatara, è stata avvertita alle 03.47, alla profondità di 1.6 km con magnitudo 3.2. «È comprensibile che questo sciame intenso possa generare preoccupazione e ansia. Tuttavia, voglio rassicurarvi e comunicarvi che non registriamo danni. Molti ci stanno scrivendo per la chiusura delle scuole, ricordiamo che questi sono i luoghi più sicuri e controllati dai nostri tecnici comunali con la massima sinergia con i dirigenti scolastici», dichiara il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.