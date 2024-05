Arrivano le giostrine a Bacoli: l’annuncio del sindaco Josi

BACOLI – Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato l’installazione di giostrine nella zona di Baia. Un mini-parco per bambini, già esistente in altri punti della città, sulla falsa riga di quanto già realizzato dai sindaci dei vicini comuni di Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida. «Sono quasi pronte! La Piazza di Baia avrà le giostrine pubbliche per i bambini. Realizzeremo la sesta area giochi gratuita di Bacoli. Ed un nuovo ponte. Alla pista ciclabile del lago Fusaro. Scivoli e altalene, per tutti. Per i bimbi. Per le famiglie. Da Cuma a Bellavista. Dal Fusaro al Poggio. Dalla Villa Comunale a Parco Cerillo» ha scritto Josi sulla propria pagina Facebook.