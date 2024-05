POZZUOLI/ Ambiente, avviata la campagna informativa nelle scuole primarie

POZZUOLI – Educational Goal propone ogni anno un cartellone con contest, giochi, talk show, esperienze, workshop e altre attività specifiche, che si svolgono da ottobre a maggio, integrandosi alle attività didattiche quotidiane. E anche a Pozzuoli è stata avviata la campagna informativa nelle scuole primarie del territorio: programmati incontri con piattaforma digitale e incontri formativi nelle classi in presenza. L’iniziativa è supportata dall’assessorato all’Ambiente del comune di Pozzuoli e dalla De Vizia Transfer e si colloca nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione del 4° anno di appalto per sensibilizzare le nuove generazioni ad una corretta esecuzione delle operazioni di raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente e della natura.

IL PROGETTO – Educational Goal è il portale per l’educazione alla sostenibilità: vengono promossi contest, eventi e progetti didattici per le scuole, per conto di aziende ed enti, tramite strumenti digitali innovativi e facilmente accessibili a tutti gli studenti. Educational Goal mira a diventare punto di riferimento per l’educazione civica ed ambientale per le scuole di ogni ordine e grado. Il progetto nasce da un’idea di Officine Sostenibili società benefit: da 25 anni, si occupa di progetti di educazione ambientale per le scuole su tutto il territorio nazionale.