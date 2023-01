POZZUOLI/ La polizia municipale contro l’esposto-denuncia della Cgil: «Un atto di pura follia»

POZZUOLI – Una lettera firmata dagli operatori della polizia municipale di Pozzuoli è arrivata poche ore fa sulla scrivania del sindaco, del segretario generale e dei dirigenti al Personale e all’Avvocatura. Una missiva sottoscritta dopo l’esposto-denuncia redatto dalla Cgil e relativo alla corretta applicazione del piano di lavoro per il potenziamento dei servizi aggiuntivi di polizia municipale. «Un irresponsabile atto che non ha eguali nella storia passata e recente del sindacato, ma soprattutto un attacco frontale agli stessi lavoratori – si legge nella lettera indirizzata anche ai capigruppo consiliari – L’atto non solo mina il potere d’acquisto del salario, ma alla stessa stregua blocca di fatto la qualità dei servizi da offrire alla cittadinanza, garantiti per anni grazie soprattutto ai tantissimi sacrifici dei singoli lavoratori. Gli stessi operatori della PM restano basiti di fronte ad un atto di tale gravità. Non ci potranno essere qualsivoglia giustificazioni: è arrivato il momento di dire basta a fronte di un disegno losco di taluni lavoratori che passa anche attraverso una regia occulta che ha un unico obiettivo. Inoltre, intendiamo approfittare per esprimere, con assoluta convinzione, il nostro sostegno e solidarietà all’azione di comando del Dirigente del Corpo di PM Col. Silvia Mignone la quale, con costante impegno e professionalità, lavora intensamente nel garantire un modello organizzativo dei servizi che si sposi con le reali esigenze del territorio. Ciò dimostrato anche dai tanti apprezzamenti rivolti dallo stesso sindaco. In questo frangente chiediamo alla nostra Comandante di continuare con la stessa energia profusa sino ad oggi la direzione del Corpo, per garantire alla città di Pozzuoli servizi efficienti».

L’APPELLO AL SINDACO – Nella lettera gli operatori della polizia municipale rivolgono un accorato appello al primo cittadino della città: «Chiediamo al sig. Sindaco di intervenire con assoluta determinazione nell’affrontare tutto quanto accaduto al fine di evitare conseguenze disastrose che si potranno sicuramente verificare nel prosieguo delle normali e specifiche attività della Polizia Municipale, a partire dalle criticità dei turni serali notturni, il servizio notturno ai mercati, i turni in h 24,i turni domenicali, eccetera».