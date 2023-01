BACOLI/ Stazione di Baia, scritte contro il sindaco “Pinocchio”

BACOLI – Scritte provocatorie contro il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, all’esterno della stazione di Baia. Affissi anche dei cartelli di protesta. Lo scorso anno il primo cittadino aveva preannunciato l’inizio dei lavori in seguito alla chiusura del contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario di Governo ex legge 877 e la ditta concessionaria dei lavori. A sua volta l’Eav in una nota aveva comunicato a febbraio scorso: «I lavori da realizzare per circa 25 milioni potranno iniziare entro la fine dell’anno e concludersi entro il 2024. Per tutta l’aerea flegrea si tratta di un passaggio fondamentale per rilanciare il trasporto, con i nuovi treni, il nuovo sistema di sicurezza in procinto di essere realizzato su tutta la linea, il raddoppio di parte della rete, la linea Sette che procede nella realizzazione e che vedrà il primo tratto aperto con l’apertura della stazione di Monte Sant’Angelo entro l’anno corrente».

LA POLEMICA – «Stazione di Baia, 23 anni di disagi. Solo bugie e passerelle – si legge sui cartelli esposti all’esterno della stazione di Baia – Solo selfie e promesse politiche mai realizzate. Comune e Regione i veri colpevoli, adesso basta!»