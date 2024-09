POZZUOLI/ La denuncia: «Degrado e abbandono a Lucrino davanti a tanti turisti» – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett. Redazione, vorrei segnalare (con le foto allegate) lo stato di degrado e di abbandono di uno spazio pubblico che si trova a Lucrino in via Miliscola. Quella che potrebbe essere una terrazza super panoramica dalla quale godere di una vista mozzafiato che va da capo Miseno a Nisida, è invece ridotta ad uno spazio sporco pieno di blatte di sera con aiuole adibite a discariche di rifiuti di ogni genere. Il terreno sottostante di competenza dell’EAV è una selva più che oscura con canneti ed erbacce che ostacolano quasi del tutto la vista. Più volte ho segnalato al Comune la situazione sottolineando che le migliaia di turisti che transitano in zona per raggiungere i lidi e il centro di immersione adiacenti non possono che restare spiacevolmente colpiti da tanto degrado». (Prof.ssa Grazia Marra)

LE FOTO