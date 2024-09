POZZUOLI/ «Vatt cocc» lo scivolone del consigliere comunale Vitale Di Dio che offende un elettore del sindaco

POZZUOLI – Un poco elegante (per non dire cafonissimo) «Vatt cocc» per liquidare un cittadino che stava partecipando a una discussione social. Parole e musica che arrivano da Vitale Di Dio, consigliere comunale dell’amministrazione Manzoni in forza al gruppo “Pozzuoli al centro” che fa capo a Gennaro Pastore. “Vittima” dell’ennesimo scivolone del Di Dio (che troppo spesso dimentica di essere un rappresentante delle istituzioni) è stato un cittadino che sulla pagina Facebook del sindaco Gigi Manzoni commentava un post relativo agli interventi messi in atto alla Darsena di Pozzuoli. Una risposta che se da una parte può far sorridere tanti faciloni, dall’altra mette al centro proprio l’atteggiamento con cui un consigliere comunale si pone nei confronti dei propri cittadini. Ciliegina sulla torta: l’utente mandato a dormire sarebbe un elettore del sindaco Gigi Manzoni.

LA LETTERA – «La bella risposta che mi è stata data dal consigliere Vitale Di Dio sotto al post del Sindaco – ha scritto al nostro giornale Cristian Ruggiero – che parlava dei lavori alla darsena. Premesso che alle elezioni del 2022, io abbia votato Luigi Manzoni e non essendo soddisfatto del lavoro dell’attuale amministrazione mi sono permesso di fare una critica, fortunatamente siamo in un paese democratico. Ebbene, il consigliere invece di cercare di “zittirmi” mostrandomi magari quello che è stato fatto di buono, mi zittisce dicendo “vat cocc”, poi vabbè, magari mi sbaglio, cose buone dall’amministrazione saranno state sicuramente fatte, soprattutto dal consigliere visto che si permette di rispondere in certi modi, ma parere mio, non credo che chi una rappresenta una parte di popolazione, membro di un consiglio comunale si possa permettere di rispondere così ad una critica e non in modo costruttivo, avrebbe fatto più bella figura a tacere che rispondere così.»