POZZUOLI/ «L’amministrazione comunale non pubblicizza bene il Pennone a mare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei fare un piccolo intervento a proposito del “nostro” pennone a mare. Noto con dispiacere che tale termine viene sempre più abbinato o sostituito dal “palo di sapone”. E questo termine viene usato anche dalla nostra Amministrazione comunale. Il palo di sapone, o albero della cuccagna, viene praticato in moltissimi posti e pertanto non ha niente di originale. Il nostro invece è Pennone a mare, manifestazione alquanto originale e, per quanto risulta, con pochissime o punto imitazioni. Cerchiamo di pubblicizzare bene le nostre tradizioni e facciamo si che vengano conosciute correttamente. Grazie!» (Antonio D’Isanto)