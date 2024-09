CALCIO/ Puteolana sconfitta a Scafati eliminata dalla Coppa Italia: ora testa al campionato

SCAFATI – Puteolana 1902 battuta dalla Scafatese con il risultato di 2-0 allo stadio Vitiello ed eliminata al primo turno della Coppa Italia Serie D. I diavoli rossi puniti da un gol per tempo, ed ora dovranno pensare unicamente al campionato, il quale partirà il prossimo 8 settembre, con la trasferta contro il Real Monterotondo. In casa della Scafatese nel primo tempo Gagliardi sfiora il gol per i canarini al 19’ minuto, ma Leone tra i pali si fa trovare pronto. Il gol arriva però al ridosso del cooling break con Chiariello che di testa beffa l’estremo difensore. La Puteolana reagisce con Marotta, tiro del numero 10 granata deviato dal portiere. Nella ripresa ci prova Mascari al volo, pallone alto. Scafatese che prima sfiora il raddoppio con Palmieri e poi trova il 2-0 con Esposito che servito da Foggia supera il portiere granata. Nulla accade quindi nel finale e gara che si chiude quindi sul 2-0 per la Scafatese.

TABELLINO

Scafatese: Becchi, Di Paola, Altobello, Chiariello, Santarpia, Aliperta, Esposito (76’ Armeno), Vacca R. (69’ Vacca A.), Foggia (69’ Albadoro), Palmieri (69’ Potenza), Gagliardi (65’ Sowe). A disposizione: Ascioti, Nunez, Di Maso,Lancioni. All. Fabiano

Puteolana 1902: Leone, Yakubiv, Cherubini, Mascari, Marotta (90’ Casile), Cess, Russo (85’ Diabate), Urquiza, Cangemi (65’ Pignataro), Palma, Bombaci (65’ Rana). A disposizione: Polverino, Di Paola, Lo Coco, La Gamba, Di Serio. All. Marra

Ammonizioni: Foggia, Russo

Marcatori: 26’ Chiariello, 67’ Esposito