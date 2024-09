POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ore 11:07 di oggi, lunedì 2 settembre. Questo è lo stato di abbandono di via Lucilio, Case dei Puffi a Toiano. Qua non si fa niente, guardate in che condizioni siamo ridotti, è uno schifo!. Ci sono rifiuti di ogni genere a terra e i cassonetti sono stracolmi. Siamo trattati come bestie qui a Toiano!» (Rino F.)