POZZUOLI – «Gentile Cronaca Flegrea, vorrei riportarvi quello che accaduto l’altro ieri (venerdì) alla Cumana di Arco Felice attorno alle 10 e 30. Oggi ho assistito un attacco di sfondo razziale perpetrato da un gruppo di adolescenti nei confronti di una donna di nazionalità Indiana. Il gruppo sopracitato si è rivolto con fare minaccioso nei confronti della donna, apostrofandola e umiliandola con insulti di fondo razziale, inoltre la donna è stata anche inseguita lungo la stazione tanto che è dovuta allontanarsi e prendere delle pietre nei binari per difendersi. Prego quindi per favore di riportare tale episodio ignobile in modo da sensibilizzare la popolazione nei confronto di tale problematica.» (Virgie F.)