POZZUOLI – “Le sottoscritte forze della costituenda coalizione, riunitesi in data 17 febbraio, in continuità con i deliberati sottoscritti in precedenza confermano la fiducia al Partito Democratico per l’individuazione della figura del candidato sindaco, ritenendo, pertanto, inutile e superfluo il ricorso alle primarie. Provvederanno ad aggiornarsi al prossimo incontro per valutare l’apertura della coalizione ad eventuali ulteriori forze politiche e civiche che intenderanno aderirvi”.

NO ALLE PRIMARIE – Con questo documento, sottoscritto dal Partito Democratico, Democrazia e Libertà, Italia Viva, Progetto in Comune, Iniziativa Democratica, Davvero Ecologia e Sinistra Italiana la coalizione di centrosinistra ha chiuso le porte alle primarie (sia del Pd che di coalizione) per la scelta del candidato sindaco. I nomi in lizza restano dunque quelli dell’assessore al bilancio Paolo Ismeno e del presidente del consiglio Gigi Manzoni.