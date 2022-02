POZZUOLI – “I colori che ha assunto il Lago d’Averno in questi giorni potrebbero essere dovuti a delle alghe ma in ogni caso abbiamo chiesto all’Arpac delle analisi specifiche per rassicurare la cittadinanza. L’aspetto del lago però al di là del coloro non appare dei migliori. Ricordiamo che i laghi dei campi flegrei sono oggetto di un finanziamento straordinario per la pulizia che abbiamo ottenuto nell’ultima finanziaria regionale” dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il consigliere comunale di Pozzuoli del Sole che Ride Enzo Pafundi che ha effettuato un sopralluogo sul lago e assieme al co-portavoce locale Gennaro Andreozzi e il membro del consiglio federale nazionale Vincente Migliucci.

