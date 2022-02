POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato un evento sismico di magnitudo 1,9 ± 0,3 localizzato nell’area dell’Accademia Aeronautica. Il sisma si è prodotto alle 20:37, ora locale, alla profondità di 1,0 km. Al momento non sono stati segnalati danni o disagi da parte della popolazione e, nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale, non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi. La scossa è stata avvertita in tutta la parte alta della città, nella zona del centro storico, via Napoli e ad Arco Felice.