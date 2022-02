QUARTO – L’appuntamento con la gara sportiva podistica “1° Memorial Agostino De Fenza” è stato messo in calendario per la giornata di domani. L’iniziativa è promossa dall’A.S.D. “Borgo Flegreo” e patrocinata dal Comune di Quarto. Per garantire lo svolgimento dell’evento sportivo, la polizia municipale di Quarto ha disposto la chiusura temporanea, dalle 8 alle 12, di via Viticella, nel tratto compreso tra l’incrocio di via L. Beccali fino a quello con via Consolare Campana, nonché la chiusura temporanea di tutti gli incroci e le intersezioni con altre strade e traverse interessate dal percorso della gara sportiva. Il percorso sarà di 10 Km per una durata di circa 150 minuti, con partenza ore 09.00 da via Viticella, con direzione via Consolare Campana , Corso Italia, via Gandhi, via A. De Curtis, via del Primo Maggio, via P. Bianca, via F. Crispi, via Leopardi, via S. Maria, via Crocillo, via Kennedy, via Casalanno, via Seitolla, via Segaetano, via Gandhi, via A. De Curtis e arrivo in via Viticella altezza incrocio con via L. Beccali.