POZZUOLI/ La Cartolibreria Costigliola compie 40 anni: festa a Monterusciello

POZZUOLI – La Cartolibreria Costigliola compie quarant’anni. Un traguardo prestigioso per la storica attività commerciale che ha aperto i battenti il 5 settembre del 1985 a Monterusciello, diventando un punto di riferimento per studenti e famiglie. Il pioniere fu Vincenzo Costigliola, che con passione e dedizione decise di trasformare in realtà un sogno coltivato fin da giovanissimo. Vincenzo, infatti, scoprì molto presto il suo amore per i libri: già all’età di 14-15 anni iniziò a lavorare nelle librerie, entrando in contatto con il mondo della cultura, dell’istruzione e dei testi scolastici, che sarebbero diventati la sua vera vocazione. Con determinazione e spirito d’iniziativa, nel 1985 diede vita alla sua cartolibreria, pensata non solo come un punto vendita, ma come un luogo di fiducia, di vicinanza e di supporto per studenti, famiglie e appassionati di lettura. Dal 2002, la storia della cartolibreria ha conosciuto un nuovo capitolo: le figlie Claudia e Laura hanno raccolto l’eredità del padre, continuando a portare avanti con impegno e dedizione la sua attività. Grazie a loro, la cartolibreria ha saputo rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici, rimanendo un punto di riferimento per il territorio. Ancora oggi, la cartolibreria vive dello stesso spirito con cui Vincenzo Costigliola la fondò: un amore autentico per i libri e per la conoscenza, trasmesso di generazione in generazione. Oggi, in occasione del quarantesimo anniversario, è stato organizzato per tutti i clienti (dalle ore 10:00 alle ore 18:00 in orario continuato) un buffet all’esterno del negozio.

