Quarto si prepara al Gran Galà di Santa Maria: una settimana di fede, festa e comunità

QUARTO – Tutto è pronto a Quarto per una delle celebrazioni più attese e identitarie dell’anno. In occasione della ricorrenza religiosa del 14 settembre, la città si veste a festa per onorare la Madonna di Santa Maria, patrona e simbolo spirituale di una comunità profondamente devota. Il momento clou sarà la Processione solenne e la celebrazione eucaristica, ma il cuore della festa si estenderà per un’intera settimana, dall’8 al 15 settembre, con il “Gran Galà di Santa Maria”: un programma ricco di appuntamenti tra spiritualità, musica, tradizione e intrattenimento. Promosso dal Comune di Quarto e dalla Parrocchia Santa Maria Libera Nos a Scandalis, in collaborazione con le associazioni Gruppo Archeologico Kyme, Credici Aps, Proloco Quarto, e con il patrocinio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, il Gran Galà è molto più di una semplice rassegna: è un atto collettivo di devozione, ma anche un’occasione di incontro, partecipazione e gioia condivisa.

GLI APPUNTAMENTI – Ad aprire la settimana, l’8 settembre, sarà il DJ set di Gigi Soriani, storica voce di Radio Marte, che accenderà Piazza Santa Maria con un mix coinvolgente di musica e spettacolo pensato per avvicinare anche i più giovani allo spirito della festa. Ogni sera sarà animata da concerti, spettacoli di musica popolare, esibizioni artistiche e performance dal vivo che abbracceranno tutte le generazioni. Gran finale il 15 settembre con il concerto gratuito di Gigi Finizio, artista simbolo della canzone partenopea, pronto a chiudere la rassegna con una serata all’insegna dell’emozione e dell’identità musicale napoletana. Durante l’intera settimana, la Villa Comunale si trasformerà in uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, con animazione, spettacoli teatrali, burattini, laboratori creativi, artisti di strada e giochi. Un programma pensato per coinvolgere le famiglie e trasmettere anche ai bambini il senso profondo della festa: condivisione, comunità e memoria.

L’EVENTO – “Il Gran Galà di Santa Maria non è solo un appuntamento nel calendario, ma un’esperienza di comunità, che tiene viva la fede, rinnova le tradizioni e rafforza l’identità culturale di Quarto”, ha dichiarato il Sindaco Antonio Sabino. “È il momento in cui ci ritroviamo come comunità – ha aggiunto l’assessore agli Eventi Annarita Ottaviano – sotto lo sguardo della nostra Madonna, in un abbraccio collettivo che unisce spiritualità, bellezza e partecipazione.” “Questa festa è un’occasione per rinsaldare le radici, ritrovarci, e vivere insieme il cuore della nostra comunità.” – ha concluso Crescenzo Carputo, Presidente della Commissione Eventi. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Il programma completo è consultabile presso il Municipio, le parrocchie cittadine, sul sito ufficiale del Comune di Quarto e sui canali social ufficiali.