Personale ridotto, a Pozzuoli spariscono i vigili di notte

POZZUOLI – Non ci saranno più vigili di notte a Pozzuoli. La comandante Silvia Mignone ha disposto la sospensione del turno notturno “poiché l’esiguo numero del personale impiegato non garantisce la sicurezza del personale e lo svolgimento dei propri compiti istituzionali in modo legittimo ed esaustivo.” La disposizione entrerà in vigore da lunedì 8 settembre, secondo quanto comunicato al sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con una nota protocollata il 26 agosto scorso. Nel turno notturno saranno impiegate solo due unità in Centrale Operativa che, in caso di eventi eccezionali, dovranno attivare gli agenti in reperibilità. Gli orari di lavoro della Polizia Municipale in strada saranno quindi ridotti alla fascia oraria compresa tra le 06:00 e alle 24:00. Pertanto problematiche legate a incidenti stradali, passi carrabili occupati, vendita di alcolici e disturbo della quiete pubblica ricadranno interamente sulle spalle di carabinieri, polizia e finanza.

I PARCHEGGI – L’unica eccezione sarà – ma fino al 15 settembre – la gestione dei parcheggi del mercato Ittico all’ingrosso e del Molo Caligoliano attraverso l’impiego di due pattuglie del turno 17:40 – 24:00 che resteranno in servizio, in orario straordinario, fino alle

ore 02:30.