Pozzuoli saluta il Maggiore Liguori, comandante dei carabinieri che ha colpito tutti i clan dell’area flegrea

POZZUOLI – Dopo quattro anni il Maggiore Marco Liguori lascia il comando della Compagnia carabinieri di Pozzuoli per approdare a Roma, dove guiderà un nuovo reparto del ROS. Un incarico di prestigio che va a coronare il grande impegno profuso nei Campi Flegrei, dove ha guidato una delle più importanti compagnie della provincia di Napoli. Liguori nei suoi quattro anni di attività ha dato un impulso notevole alla lotta alla criminalità organizzata colpendo praticamente tutti i clan presenti sul territorio flegreo: a Pozzuoli sono stati stroncati tutti i gruppi storici nati sotto al cartello dei Longobardi-Beneduce, in particolare la “banda delle reginelle”, “gli amici di Toiano” e le organizzazioni operanti a Monterusciello e Licola con decine di arresti di nuovi e vecchi affiliati. Stessa operazione è stata compiuta a Quarto, dove di recente è stato decapitato il sodalizio criminali de “gli amici del Bivio” legato ai clan di Pozzuoli e Marano. A Bacoli, invece, per la prima volta è stato riconosciuto ufficialmente l’esistenza del clan Pariante a seguito di indagini condotte sotto la sua direzione.

I RISULTATI – A queste operazioni si aggiungono le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai fenomeni di racket e usura condotte dai vari reparti (stazioni, nucleo operativo, radiomobile) che, coordinati da Liguori, hanno portato a numerosi arresti e sequestri. Oltre alla lotta alla criminalità, grande attenzione è stata prestata anche ai rapporti con i cittadini attraverso iniziative sociali, in particolare di sensibilizzazione nelle scuole e di protezione civile accanto alla popolazione colpita dal fenomeno del bradisismo, in coordinamento con le altre forze dell’ordine. Un lavoro che Liguori ha condotto sempre in maniera discreta, lontano dai riflettori ma con una costante presenza sul territorio a cui ha dimostrato attenzione, partecipazione e attaccamento.

L’AVVICENDAMENTO – Il comando della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli da lunedì passerà al Capitano Raffaele Castanò, che arriva dalla Compagnia Napoli Stella dove ha diretto il nucleo operativo e radiomobile.

IL SALUTO – Nella serata di ieri il maggiore Liguori ha salutato le istituzioni cittadine durante un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Vescovo di Pozzuoli e Ischia monsignor Carlo Villano; i sindaci dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida; la comandante della compagnia Guardia di Finanza di Pozzuoli, Capitano Diletta Marmo; il dirigente del commissariato di Polizia di Pozzuoli, Vicequestore Raffaele Esposito; il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, Tenente di Vascello Edoardo Russo; la comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, tenente Maria Virgilio; i giornalisti Pino Taormina, inviato de “Il Mattino” e Gennaro Del Giudice, direttore di Cronaca Flegrea e corrispondente de “Il Mattino”.