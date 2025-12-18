POZZUOLI/ Insegnanti e compagni di scuola insieme nel ricordo di Vincenzo

POZZUOLI – Amici di classe, compagni di scuola e insegnanti dedicheranno domani una mattinata alla memoria di Vincenzo Pepe, il 16enne morto lunedì a Pozzuoli in un tragico incidente stradale. La manifestazione è in programma presso l’istituto tecnico commerciale “Vilfredo Pareto” di Arco Felice dove il giovane frequentava il terzo anno dell’indirizzo di studi in amministrazione, finanza e marketing. “Con profondo dolore il nostro istituto piange la scomparsa di Vincenzo Pepe della classe III B AFM, venuto a mancare in seguito a un tragico incidente – è il ricordo del Pareto – La sua perdita colpisce profondamente tutta la nostra comunità scolastica, che si stringe con sincera commozione alla famiglia e ai suoi cari, condividendone il dolore e il silenzio di questo momento così difficile. Giungano a loro le nostre sentite condoglianze”.