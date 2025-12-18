“Gift day” a Pozzuoli regali al buio: l’iniziativa al Factory

POZZUOLI – L’Associazione FACTORY E20 nella propria sede di Pozzuoli dà vita ad un’iniziativa insieme ad altre attività commerciali della zona flegrea, con l’intento di creare rete e cooperazione su un territorio che negli ultimi anni è stato colpito da diverse criticità. Un modo per unirsi e connettersi attraverso il Natale. L’iniziativa prevede uno scambio al buio di regali, in maniera del tutto anonima. Nella sede di via Solfatara i partecipanti troveranno alcuni doni lasciati da altre persone che potranno essere scambiati con quelli portati in dono. “A caval donato non si guarda in bocca”: i regali si intendono di vario genere (anche un semplice pensiero simbolico) ai quali puoi anche allegare un messaggio scritto da dedicare a qualcuno.

Le attività che parteciperanno alla manifestazione donando regali sono:

GRIDA cocktail bar

TWINS VINTAGE SHOP

MAR LIMONE

DABER – PIAZZA ITALIA

POLYPHEMOS enoformaggeria

2MOVE training lab

SOUTH INK TATTOO SHOP

CIPÓ

MANI DI FATA bottega creativa

CELLULHAREM

STAR SPORT STORE

LA MEXICANITAS

RISHPET!