Chirurgia Robotica all’Ospedale di Pozzuoli: il successo del modello HIT

POZZUOLI – L’Ospedale Santa Maria delle Grazie segna un passo avanti fondamentale nell’innovazione sanitaria, ospitando il secondo programma HIT (High Intensity Theatre) in Italia dedicato alla ginecologia. Attraverso l’utilizzo del sistema robotico da Vinci, sono stati portati a termine con successo 8 interventi in una singola sessione: 4 annessiectomie, 3 isterectomie benigne, 1 isterectomia maligna. L’approccio ha visto diversi chirurghi alternarsi in console, dimostrando come la standardizzazione delle procedure e l’alto livello clinico dell’ASL Napoli 2 Nord permettano di raggiungere performance di eccellenza con tempi di esecuzione ottimizzati.

LA SODDISFAZIONE – “Questo traguardo è il risultato di una pianificazione rigorosa che ha coinvolto chirurghi, anestesisti, infermieri, OSS, tecnici di sterilizzazione e personale clinico. – fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord – il modello HIT trasforma la sala operatoria in un ecosistema di alta precisione, dove il coordinamento garantisce sicurezza e qualità totale per la paziente. Un plauso all’intera équipe chirurgica, anestesiologica e infermieristica del blocco operatorio per il contributo decisivo alla riuscita del programma.”