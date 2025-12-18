Ruba un motorino, 16enne arrestato dalla Polizia

FUORIGROTTA – Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Terracina, hanno notato il predetto a bordo di un motociclo spinto da due soggetti a bordo di un altro scooter; gli stessi, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga lasciando cadere al suolo il veicolo spinto. I poliziotti, prontamente intervenuti, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, il 16enne, mentre gli altri due soggetti sono riusciti a far perdere le proprie tracce; ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori, hanno appurato che il motoveicolo era stato asportato poco prima. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.