Incidente a Pozzuoli: auto distrutta e feriti

POZZUOLI – Un violento incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Solfatara a Pozzuoli, nei pressi dell’Accademia Aeronautica e dell’istituto Petronio. Due sarebbero i veicoli coinvolti, di cui uno andato quasi completamente distrutto. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui una in maniera seria è stata trasferita in ambulanza presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto personale del 118 e polizia municipale. «E’ l’ennesimo incidente che si verifica lungo questa strada, c’è bisogno quanto prima di mettere dei dossi per evitare tragedie visto che si corre a molto» denuncia una residente, spettatrice dell’ennesimo incidente stradale lungo la strada che collega Pozzuoli e Agnano.