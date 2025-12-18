Manzoni all’asilo comunale di Pozzuoli «Luogo di crescita e di gioia»

POZZUOLI – «Un augurio speciale all’asilo nido comunale Deledda. Ieri ho avuto il piacere di essere presente presso l’asilo nido comunale Grazia Deledda per portare personalmente i miei auguri di buon Natale alle famiglie, ai bambini e a tutto il personale che ogni giorno lavora con passione, professionalità e grande attenzione. Un ringraziamento e un sincero complimento a tutte e tutti per aver organizzato una splendida festa di Natale, ricca di laboratori creativi, momenti di condivisione e tanti balli insieme ai bambini, che hanno reso l’atmosfera ancora più speciale e gioiosa. Un luogo fondamentale per la crescita dei nostri piccoli, reso unico dall’impegno e dalla dedizione di chi vi lavora ogni giorno. Auguro a ciascuno di voi un Natale sereno e ricco di gioia.» Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ieri in visita all’asilo comunale Deledda.