POZZUOLI/ Asfalto sui sampietrini nel centro storico, ex assessore precisa: «Intervento eseguito in urgenza per la sicurezza stradale»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Vittorio Gloria, ex assessore alla mobilità del comune di Pozzuoli: «Gentile Direttore, con riferimento all’articolo pubblicato in merito all’intervento effettuato sui sampietrini, ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti affinché l’informazione risulti completa e correttamente contestualizzata. L’intervento oggetto di critica è stato disposto durante il mio mandato da assessore, a seguito di numerose segnalazioni pervenute agli uffici competenti riguardanti cadute, rumori anomali e vibrazioni significative, elementi che evidenziavano una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. È importante precisare che non si è trattato di una scelta di natura estetica, bensì di un intervento eseguito in urgenza, con l’unico obiettivo di mettere in sicurezza il tratto stradale. Il problema non era rappresentato dai sampietrini in quanto tali, ma da una progettazione ed esecuzione del sottofondo inadeguata, con un massetto di sottofondo troppo sottile che, nel tempo, ha ceduto. In presenza di tali condizioni, non intervenire avrebbe significato assumersi una responsabilità grave, lasciando esposto il transito di pedoni e veicoli a rischi concreti. Per questo motivo si è proceduto con una soluzione temporanea e funzionale, in attesa di un intervento strutturale definitivo, che resta necessario e auspicabile. Comprendo che l’impatto visivo dell’intervento possa suscitare perplessità e critiche, ma ritengo corretto ribadire che, in determinate circostanze, la sicurezza deve prevalere su ogni altra valutazione. Confidando nella sua attenzione e nella correttezza dell’informazione, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e la ringrazio per lo spazio che vorrà riservare a questa replica.»