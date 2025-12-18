QUARTO/ Amedeo Colella a Casa Mehari, è sold out per l’evento sulla cultura napoletana

QUARTO – Tutto esaurito per lo spettacolo di Amedeo Colella a Casa Mehari per la serata di venerdì 19 dicembre. La “Tombola musicale e culturale napoletana” condotta dallo scrittore e umorista sarà caratterizzata da racconti, musica e interventi. E’ la prima tombola dove dal “panariello” non escono solo i numeri ma anche divertenti “paraustielli” napoletani, aneddoti e storie che costruiscono una nuova forma di spettacolo giocando con la cultura e le parole della lingua napoletana. Precede l’evento apericena a cura del “La Bottega dei Semplici Pensieri” con il sostegno solidale di Cillo Experience, braceria di Somma Vesuviana. Info: 081.3538745 – 347.1594511. Gli eventi proposti nel calendario “Casa Mehari in festa. Dai beni confiscati ai beni comuni” sono parte del programma finanziato dalla Regione Campania con la Legge Regionale n. 24 del 28 dicembre 2023. La finalità è sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità realizzando iniziative che si svolgeranno fino a gennaio nel bene confiscato di Casa Mehari. Aggiornamenti continui sulla pagina Facebook “Casa Mehari” e sul sito casamehari.it Durante le iniziative sarà aperto il bar curato dalla Cooperativa Sociale “La Quercia Rossa” e saranno disponibili i pacchi solidali dell’associazione “La Bottega dei Semplici Pensieri”. Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8 (traversa di via Pozzillo, zona denominata “la Macchia”), a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli. L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”. Il bene è stato inaugurato il 20 maggio 2022 e in questi anni ha ospitato centinaia di iniziative sociali e culturali.