Supereroi in corsia all’ospedale di Pozzuoli: regali e sorrisi per i bambini del reparto di pediatria

POZZUOLI – Una mattina all’insegna del gioco e della solidarietà al reparto di Pediatria del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i volontari dell’associazione “Casper-Supereroi in corsia” hanno dato regalato a una mattinata speciale per i bambini ricoverati. Regali, sorrisi e tanta allegria a pochi giorni dal Natale per chi, purtroppo, sarà costretto a trascorrere le feste in un letto di ospedale. Insieme alla squadra di Daniele Maffettone, instancabile guida dei Supereroi in corsia, erano presenti il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 nord, Pasquale Di Girolamo Faraone; il direttore sanitario dell’ospedale, Concetta Sarnataro; e il direttore della UOC di Pediatria, Rosanna Pluvio. Presenti anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni; e il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.