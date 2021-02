POZZUOLI – Due casi di covid all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Diaz” di Monterusciello. Si tratta di un’alunna che frequenta la 2C della scuola media e di una docente della scuola elementare Morante. In via cautelare il dirigente scolastico Antonio Scarfato ha disposto la sospensione delle lezioni per la giornata di venerdì 12 febbraio e l’isolamento fiduciario per tutti i compagni di classe dell’alunna e per gli studenti che frequentano le classi 2B, 2C, 5B e 5B in cui insegna la docente risultata positiva. Contestualmente la comunicazione dei casi è stata inoltrata all’Asl Napoli 2 Nord che, sulla base dei link epidemiologici, valuterà la disposizione di nuovi tamponi per i contatti avuti dai due contagiati.