POZZUOLI – Assalto nella notte all’ufficio postale di Licola Borgo dove una banda di ladri ha tentato di portare via il bancomat. Armati di arnesi da scasso hanno provato a sradicare il dispositivo automatico dopo aver smontato la parte da cui vengono erogate le banconote. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e i malviventi sono stati costretti a desistere, dopo aver provocato numerosi danni. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell’alba e sul posto sono giunti i carabinieri del reparto operativo di Pozzuoli. Fuori uso il bancomat, l’accesso all’area è stato interdetto e i clienti dirottati altrove per i prelievi di denaro contante.

LE FOTO