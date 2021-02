RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Caro direttore, devo dire che Cronaca Flegrea funziona al top. Dopo nemmeno due giorni dalla denuncia in merito alle pessime condizioni di via delle Colmate ecco che oggi sono intervenuti gli operai per aggiustare la strada e mettere l’asfalto. Le segnalazioni al vostro giornale fanno sempre ottenere importanti risultati. (Alessandro C.)

