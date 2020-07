POZZUOLI – Drammatico incidente stradale a Pozzuoli, morta una 43enne. La vittima, Antonella Russo, era la moglie del comandante della Compagnia dei carabinieri di Bagnoli, Gianluca Galiotta. I due, nella serata di ieri, erano in sella alla loro moto quando sono stati travolti da un’automobile. Lo schianto è avvenuto alle 19.30 in via Terracciano. Al volante della macchina un uomo di nazionalità straniera, fermato subito dopo. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi del caso. Sotto sequestro i mezzi coinvolti. Questa mattina all’alba la 43enne è deceduta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove era stata ricoverata. Non è invece in gravi condizioni il comandante Galiotta.