MONTE DI PROCIDA – Il sindaco di Monte di Procida è in cerca del bis. In vista delle prossime elezioni amministrative mercoledì alle 19.30, ai Giardini di Dedalo a Cappella, si svolgerà il primo incontro pubblico della campagna elettorale della lista “Sì Insieme” con Peppe Pugliese sindaco. All’incontro saranno osservate ed applicate tutte le norme anti Covid-19. «I Giardini di Dedalo rappresentano una delle perle di Monte di Procida. Dopo anni di abbandono li abbiamo riqualificati e restituiti ai cittadini. Oggi vengono sfruttati dalle associazioni del territorio per l’organizzazione di iniziative culturali ed aggregative. Il nostro viaggio inizia proprio da qui, da Cappella: dalla concretezza dei risultati già ottenuti e dai progetti già avviati e che sono in fase di completamento. Abbiamo tanti nuovi traguardi da raggiungere. Possiamo farlo solo insieme», si legge in una nota. Durante l’incontro sarà garantito il distanziamento sociale per tutelare la vostra salute.