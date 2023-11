POZZUOLI/ Incidente al porto, ancore si incagliano e bloccano due traghetti

POZZUOLI – Sono circa le 21 quando il traghetto “Maria Buono” della Medmar salpa alla volta di Ischia. Durante la manovra la sua ancora aggancia quella del traghetto ormeggiato accanto e lo trascina con sé per diversi metri. Il Capitano della Buono accortosi dell’imprevisto ritorna in rada ed iniziano immediatamente le manovre per il “disincagliamento”. Inevitabili sono stati i ritardi nella tratta, un brutto Venerdì 17 per la Medmar e per i passeggeri diretti alle isole rimasti a loro volta bloccati a bordo.