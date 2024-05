A Quarto torna “L’Ora Legale”, manifestazione di cortometraggi a tema legalità

QUARTO – In un luogo simbolo del ripristino della legalità – Casa Mehari, bene confiscato alla camorra a Quarto, e affidato in gestione ad associazioni di cittadini per l’organizzazione di iniziative sociali e culturali – si terrà la seconda edizione del festival “L’ora legale”, manifestazione cinematografica che ospiterà cortometraggi e documentari brevi sui temi dei diritti civili e sociali, del rispetto delle regole e della lotta alla criminalità. Sostenuta dall’amministrazione comunale di Quarto, la rassegna si svolgerà sabato 25 maggio 2024. A partire dalle ore 17.00 saranno presentate le opere finaliste, selezionate dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Seguirà, al termine delle proiezioni e di un Q&A con i registi dei film, la cerimonia di premiazione. Questi i lavori finalisti: A piedi nudi, di Luca Esposito; Fatman, di Raffaele Patti; Loop, di Luigi Russo; Quando i soldati maschi sentono dolore, di Vincenzo Esposito; Quando si ritira il mare, di Francesco Lorusso; Scampia – Story of a dream, di Sergio Chianese. Alla giuria tecnica – formata dalla fotografa di scena Anna Camerlingo, dalla regista Maria Di Razza e dall’attore Nando Paone – il compito di decretare il miglior cortometraggio.

IL FESTIVAL – Anche gli spettatori presenti in sala potranno votare il film preferito, contribuendo all’attribuzione del Premio del Pubblico. Presidente della giuria del pubblico il giornalista Rai Ettore De Lorenzo. I premi sono stati realizzati in Lego, da Alessandro Daino dell’associazione Brickanti – Mattoncini al Sud. Il Festival è organizzato dalla Associazione Culturale Artemide, che è una delle componenti della associazione temporanea di scopo che gestisce Casa Mehari. Le altre realtà che compongono l’ATS sono: Bottega dei Semplici Pensieri (organizzazione di volontariato, capofila dell’ats), La Quercia Rossa (cooperativa sociale), e Dialogos (associazione di promozione sociale).