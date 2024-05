Bradisismo, Curcio: «Confermata l’allerta gialla per i Campi Flegrei»

POZZUOLI – «Al momento è stato confermato lo stato giallo. La Commissione valuta periodicamente i risultati scientifici e fino a che non ci daranno segnali diversi la situazione resta questa». A dirlo è il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, in merito al grado di allerta nei Campi Flegrei per il fenomeno del bradisismo. Ieri si è tenuto un incontro con la popolazione di Bagnoli per parlare del fenomeno in corso e delle azioni messe in campo. «I livelli di allertamento dei vulcani, tra cui anche i Campi flegrei, sono frutto di un’analisi che viene fatta a valle di una Commissione Grandi rischi che analizza tutte le informazioni scientifiche in possesso al momento», ha spiegato Curcio che si è espresso anche sulla sicurezza degli edifici, evidenziando che è in atto un piano di analisi della vulnerabilità sulla parte privata e pubblica. Tra qualche settimana si avrà un primo quadro degli edifici più vulnerabili.