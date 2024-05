POZZUOLI/ Lavori alla rete idrica, da stasera il quartiere di Monterusciello senz’acqua

POZZUOLI – A partire da stasera alle 21 e fino alle 6 di domani mattina si potrebbero verificare problemi di interruzione idrica a Monterusciello. È quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli in seguito a una comunicazione ricevuta dalla Regione Campania secondo cui, al fine di consentire lavori di efficientamento, verrà sospesa l’erogazione idrica sulla condotta DN 1000 tratta Mugnano – Monteruscello. «Benché il quartiere di Monteruscello sia servito di impianto di accumulo, si potrebbero verificare fenomeni di interruzione o depressione per le utenze idriche ivi ubicate. Al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua», fanno sapere dal Municipio di Pozzuoli.