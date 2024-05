Manganello sotto il sellino dello scooter: denunciato un 16enne a Varcaturo

VARCATURO – A Varcaturo i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno setacciato le strade del litorale a nord di Napoli nell’ambito dei servizi per prevenire i furti in zona. Durante le operazioni è stato fermato un 16enne di Qualiano in sella al proprio scooter. Sotto il sellino un manganello lungo 48 centimetri. Il minorenne è stato denunciato e affidato ai suoi genitori. Tre, invece, i maggiorenni denunciati. Il primo è stato trovato con 8 grammi di marijuana suddivisa in dosi, mentre gli altri 2 erano alla guida in stato di ebbrezza. Non sono mancati i controlli al Codice della Strada – 3 sanzioni per guida senza casco, 10 per guida senza assicurazione, 3 per guida senza revisione e 7 per guida senza patente – per un totale di 45mila euro. Cinque i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.