POZZUOLI/ La denuncia: «A via Napoli strisce blu utilizzate dal parcheggiatori privati»

POZZUOLI – «Buonasera direttore, incredibile come la “nota” famiglia che crede di essere la padrona di via Napoli, comandi il parcheggio di Via Tranvai, mettendo auto che tecnicamente dovrebbero andare nel loro parcheggio privato, sulle strisce blu, privando del posto ai residenti senza fare il tagliando, e quando vedono arrivare i vigili le spostano. Tutto questo ha dell’incredibile, sappiamo la situazione parcheggi a via Napoli come sia difficile, poi se si mettono anche questi soggetti che privano il posto ai residenti. Vogliamo una pattuglia fissa nel parcheggio o degli ausiliari che controllino questa situazione perché noi residenti non possiamo girare per ore tornati da lavoro perché questi approfittano della situazione. Spero che questa situazione si risolvi al più presto». (S.L.)