I LETTORI SEGNALANO/ «A Pozzuoli c’è ancora qualcuno di buonsenso»

POZZUOLI – «Ho letto l’articolo di Cronaca Flegrea, circa la chiusura della via Serapide e devo ammettere che mi sbagliavo, a Pozzuoli c’è ancora qualcuno di buon senso. Non riuscivo a capire quale ragione fosse necessaria per rendere la via isola pedonale, mi piacerebbe che qualcuno lo spiegasse a noi poveri mortali cittadini di Pozzuoli. Il “genio” della viabilità che l’ha ideata si è pentito, dopo la disastrosa situazione che si sta verificando nella zona? Questo personaggio si è mai trovato a passare in quella zona? La cosa buffa è che un giorno passando di là c’erano due vigili urbani che invitano a passare nella via Serapide per alleggerire il traffico, in quanto in via Fasano erano, e sono tuttora, in corso lavori e questo spiega un po’ cosa è derivato da questa scellerata scelta» (S. Conte)