POZZUOLI/ Negozi e uffici si autotassano: in via Cosenza si accende lo spettacolo delle luminarie

POZZUOLI – Si è acceso a Pozzuoli lo spettacolo delle luminarie natalizie. In attesa che il comune faccia la sua parte, negozi e uffici di via Cosenza si sono autotassati ed hanno ingaggiato una ditta per l’installazione delle suggestive luci di Natale. Uno spettacolo di colori che da ieri sta affascinando i tanti avventori di una delle principali strade dello shopping flegreo. L’idea nata da Vincenzo Scudieri ha trovato il supporto di oltre 40 tra commercianti e rappresentanti di uffici di via Cosenza che, sborsando una quota, hanno anticipato i tempi della burocrazia. Cascate di luci (calde) montate su tutti i balconi e intorno agli alberi hanno creato un’aria di festa che già sta attirando molti curiosi da ogni parte della città. Una “visione” antesignana e moderna che dà slancio a tutto il centro storico di Pozzuoli.