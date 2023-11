POZZUOLI/ Taxi abusivi gestiti da immigrati nel mirino della Finanza a Licola: raffica di controlli

POZZUOLI – È in corso in questi minuti un servizio di controllo a Licola. In campo i militari della Guardia di Finanza per far fronte alla piaga dei taxi abusivi. Veicoli guidati da immigrati, per lo più nigeriani e ghanesi, privi di assicurazione, revisione e con conducenti al volante senza patente. Il blitz è in corso in via dei Platani, nei pressi della fermata di Licola della Circumflegrea. Nel mirino dei controlli le auto stipate fino all’inverosimile per trasportare immigrati da un capo all’altro della Domitiana a costi che oscillano tra uno e due euro. Lo scorso anno, di questi tempi, nel corso di un’operazione dei carabinieri furono sequestrate undici automobili, denunciati due tassisti abusivi e accertate 24 violazioni al Codice della Strada.