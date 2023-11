POZZUOLI – Ha perso il controllo dell’auto travolgendo un palo e finendo la corsa su un marciapiede rischiando di travolgere qualche passante. Attimi di paura questa mattina in via Montenuovo Licola Patria, davanti all’ospedale Santa Maria delle Grazie. L’automobilista ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al vicino pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.