QUARTO/ Liberata la seconda casa occupata: è della madre dell’uomo che uccise la vicina

QUARTO – Questa mattina la 20enne incensurata che lo scorso 31 ottobre aveva occupato abusivamente un alloggio popolare in via De Gasperi 69 ha consegnato le chiavi dell’appartamento ai carabinieri della locale Tenenza. I militari, a loro volta, hanno consegnato le stesse chiavi alla 83enne legittima assegnataria che riprendeva possesso dell’abitazione. Quest’ultima è la madre dell’uomo che a settembre cosparse di benzina e uccise la vicina di casa. L’anziana si trovava in ospedale quando la 20enne ha scassinato gli ingressi e l’ha occupata. L’abitazione si trova nello stesso agglomerato di palazzine popolari dove nei giorni scorsi è stata occupata la casa di Umberto Monfrecolo, che fino a ieri era stato costretto a dormire nella propria auto.