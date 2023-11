POZZUOLI/ La sbarra del passaggio a livello va in tilt: proteste, blocchi e caos a via Napoli – LE FOTO

POZZUOLI – Caos ieri alla stazione della cumana “Cappuccini” a causa di un guasto alla sbarra che regolamenta il passaggio di veicoli e pedoni al passaggio a livello. Per diverse ore il dispositivo elettronico è andato in tilt abbassandosi e alzandosi senza alcun controllo. Una situazione di pericolo che ha preoccupato residenti e viaggiatori, i quali hanno occupato i binari in segno di protesta. Momenti di caos che hanno reso necessario l’intervento di carabinieri, polizia municipale e dei tecnici dell’EAV. Questi ultimi, però, nulla hanno potuto per eliminare il guasto. La soluzione tampone è stata quella di tenere gli agenti della municipale a fare da “casellanti” fino al passaggio dell’ultimo treno lungo la tratta Pozzuoli-Montesanto.

IL RACCONTO – «Il passaggio a livello della cumana, fermata Cappuccini, è stato bloccato con la sbarra che prima si alzava ed abbassava senza controllo per poi bloccarsi e non alzarsi più. Un grande disagio per noi residenti che non potevamo né entrare né uscire da via Angelo Compagnone. E’ stata una cosa assurda, incredibile anche perché nessuno riusciva a risolvere il problema» ha raccontato Angelo, che vive nella zona. Da questa mattina, nell’attesa di risolvere il problema tecnico, il passaggio è regolamentato da un casellante.