POZZUOLI/ Violava le norme di sicurezza sul lavoro: imprenditore denunciato dai carabinieri

POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando diversi esercizi commerciali. Durante le operazioni è stato denunciato il titolare di un punto vendita in una galleria commerciale di via Monte Nuovo Licola Patria. I carabinieri hanno accertato violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per questo motivo hanno contestato sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di 6.834 euro.