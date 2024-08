POZZUOLI/ Incendio distrugge dieci mezzi e i capannoni di un’azienda alimentare: c’è l’ombra del racket – LE FOTO

POZZUOLI – Dieci mezzi refrigerati e un capannone distrutti. È questo il bilancio – ancora parziale – dell’incendio che da questa mattina sta colpendo l’azienda Mepa Alimentari in via Provinciale Pianura, a Pozzuoli. Sul posto per domare le fiamme ci sono numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Non si esclude la matrice dolosa per il rogo che ha portato alla chiusura dell’intera area industriale “San Martino”. Fiamme e fumo sono visibili a chilometri di distanza. I danni sono ingenti.

LE INDAGINI – Sul posto ci sono anche carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto anche grazie all’ausilio di alcune telecamere installate in zona. Il titolare dell’azienda, originario di Napoli, è stato ascoltato dagli inquirenti a cui ha detto di non aver ricevuto minacce né richieste estorsive nei giorni scorsi. Tra le ipotesi comunque non si esclude la pista del racket in una zona che da sempre fa gola ai clan di Pozzuoli e Quarto. E dietro potrebbe esserci proprio il sodalizio criminale che fa capo a Salvatore Cerrone detto “o biondo”, reggente del clan de “Gli amici del Bivio”. L’incendio arriva dieci giorno dopo la bomba fatta esplodere in una pizzeria di Monterusciello.

TRENI FERMI E CHIUSURE – Il vasto incendio ha portato anche alla sospensione provvisoria della linea ferroviaria della metropolitana Pozzuoli-Villa Literno e alla chiusura, per motivi di sicurezza, di tutte le attività presenti nel complesso tra cui il Centro Commerciale “Le Campana” per l’intera giornata di oggi. La disposizione è arrivata in seguito a un’ordinanza del sindaco di Pozzuoli.

LE FOTO