La Puteolana si presenta alla città: l’evento al Rione Terra

POZZUOLI – È in programma per lunedì 26 agosto, alle ore 19:30, presso l’Arena Puteolana, situata al Rione Terra, la presentazione della Puteolana 1902, in particolare dell’organigramma societario completo, dello staff e della Prima Squadra. «La società, certa di un riscontro positivo da parte della tifoseria e della città tutta, – fa sapere con una nota il club – per un momento di condivisione a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva 2024/2025, rende noto che verrà presentato il nuovo logo della squadra flegrea. Con conseguente presentazione della campagna abbonamenti.»